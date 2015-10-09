Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Экс-тренеру сборной Казахстана и "Астаны" предлагали огромную зарплату в "Спартаке"

Экс-наставник "Астаны" Станимир Стойлов мог возглавить московский "Спартак" этой зимой, однако в итоге российский клуб выбрал другого кандидата. 

"Спартак" предложил главному тренеру Хуану Карлосу Карседо заработную плату в размере более 2,5 млн евро за сезон. По данным ShootAndGoal, до начала переговоров с испанским специалистом красно-белые также выходили на наставника турецкого "Гезтепе" Станимира Стойлова, которому предлагались аналогичные финансовые условия. Однако в итоге руководство "Спартака" остановило выбор на Карседо.

Напомним, 5 января "Спартак" официально объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2028 года. Ранее испанец возглавлял кипрский "Пафос" - соперника "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. 

Напомним, Стоилов ранее возглавлял сборную Казахстана и "Астану". Под его руководством национальная команда провела девять матчей, в которых одержала три победы при трёх поражениях и трёх ничьих. С "Астаной" болгарский тренер выиграл пять титулов КПЛ и вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. 

