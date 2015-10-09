"Их ждет разочарование". Аналитик критически оценил трансфер Чеснокова в "Хартс"

Российский спортивный аналитик Никита Васюхин, ранее работавший в "Зените" и "Рубине" оценил переход вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс", передают Vesti.kz.

Васюхин считает, что Чесноков не сумеет показывать столь же эффективный футбол в Шотландии, как это было в чемпионате Казахстана.

"Шотландцы восхищаются метриками Чеснокова (и действительно даже в разнообразных possession value added его результаты в прошлом сезоне в Казахстане на очень высоком уровне), но с высокой долей вероятности их ждет разочарование — против сильных команд за сборную он выглядел слабо, в еврокубках не впечатлял. При этом разница в уровне лиг велика — между Шотландией и Казахстаном почти 170 пунктов ЭЛО (между тир 1 и тир 2 в топ-5 лигах в среднем около 200 пунктов, так что можно сказать, что здесь разница чуть меньше, чем в дивизион), уже не ультра-молодому игроку будет сложно перенести показатели на новый уровень — в чемпионат с более высокой плотностью, темпом и качеством соперников. При этом возможно, что Хартс что-то знает лучше — миноритарный акционер Тони Блум (владелец "Брайтона" и бельгийского "Униона" — игроков туда смотрят одни и те же люди) не может принимать все решения по клубу, но, как понимаю, есть несколько слотов в составе, куда по его слову должны брать игроков", - отметил аналитик в своем телеграм-канале.

Ранее Васюхин также сообщил о вероятной зарплате казахстанца в "Хартсе". Сам Чесноков мог дебютировать за новый клуб уже на этой неделе, он попал в заявку на игру с "Данди".

Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

