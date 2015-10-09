Стала известна многомиллионная зарплата Чеснокова в "Хартсе"

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков перешел в шотландский "Хартс" на правах свободного агента и при этом получил достаточно скромные личные условия, передают Vesti.kz.

Соглашение казахстанского футболиста с "Хартсом" рассчитано на два года. По данным аналитика Никиты Васюхина зарплата Чеснокова в шотландском клубе составляет примерно 12 тысяч фунтов в месяц (около восьми миллионов тенге).

"Бесплатный трансфер, контракт средней длины, практически без подъемных, но с немалой, по своим меркам, зарплатой (примерно 12к фунтов чистыми в месяц). Не так дорого, чтобы посмотреть за экспериментом имени Блума", - отмечает автор.

Сегодня, 11 января, Чесноков впервые попал в заявку "Хартса" на матч чемпионата Шотландии, его команда одержала победу.

Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

