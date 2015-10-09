"Хартс" в первом матче с Чесноковым в заявке добился победы

Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков впервые попал в заявку "Хартса" в чемпионате Шотландии и его команда добилась очередной победы, сообщают Vesti.kz.

В игре 21-го тура чемпионата Шотландии "Хартс" на выезде играл с "Данди". Чесноков остался в запасе и провел весь матч на скамейке запасных. "Хартс" одержал минимальную победу со счетом 1:0 - победный гол на счету Клаудио Браги. При этом, в команде Чеснокова в конце первого тайма был удален вратарь Александр Шволов. Несмотря на игру в меньшинстве на протяжении всего второго тайма, "Хартс" сумел удержать победу.

На данный момент команда Чеснокова лидирует в шотландской лиге, набрав 47 очков. Ближайший преследователь "Селтик" имеет 41 балл. Следующий матч "Хартс" проведет 15 января против "Сент-Миррена".

Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

