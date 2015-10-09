Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 09:30
 

Левандовски повторил достижение легенды "Барселоны" и вошёл в историю

Роберт Левандовски. ©ФК "Барселона"

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовски отметился забитым мячом в финале Суперкубка Испании против мадридского "Реала". Каталонцы одержали победу со счётом 3:2, а гол поляка стал для него особенным с исторической точки зрения, передают Vesti.kz.

Сравнялся с легендами чемпионата Испании

Этот мяч стал для Левандовски 12-м в карьере в матчах против "королевского клуба". Как сообщает Stats Foot, по данному показателю 37-летний нападающий догнал бывшего нападающего "сине-гранатовых" уругвайца Луиса Суареса и французского форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

В XXI веке больше голов "Реалу" забивал только легендарный Лионель Месси — на счету аргентинца 26 точных ударов.

Статистика Левандовски против "Реала"

37-летний Левандовски провёл 18 матчей против мадридцев во всех турнирах, защищая цвета трёх клубов:

Карьера в "Барселоне"

Поляк стал игроком "Барселоны" летом 2022 года, перейдя из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро. В текущем сезоне Левандовски провёл 20 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал две результативные передачи.

Контракт нападающего с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2026 года.



 
Отметим, что победа "Барселоны" над мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании стала знаковой и для вингера каталонского клуба Ламина Ямаля - подробности по ссылке.

Ранее главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании по футболу.

Ламин Ямаль "исключён" из состава "Барселоны"

