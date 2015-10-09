Сборная Казахстана по футболу осталась без тренера

Казахстанская федерация футбола объявила о кадровых изменениях в тренерских штабах женских национальных команд, передают Vesti.kz.

Мадияр Кембилов завершил работу на посту главного тренера женской сборной Казахстана. Он был назначен на эту должность в 2023 году и принимал участие в формировании и развитии команды.

Также пост старшего тренера юношеской женской сборной Казахстана WU-19 покинула Жанна Мальгаждарова, возглавлявшая команду с мая 2025 года.

Работа со специалистами была прекращена по обоюдному согласию сторон. Однако они останутся в структуре КФФ и будут задействованы в дальнейших проектах, направленных на системное развитие женского футбола в стране.

В ближайшее время Комитет технического развития КФФ заслушает потенциальных кандидатов на вакантные должности. После обсуждения будут сформированы рекомендации для утверждения Исполнительным комитетом федерации.

