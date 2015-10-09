Тренер "Хартса" проигнорировал Чеснокова: когда теперь случится дебют?

26-летний Ислам Чесноков впервые попал в заявку шотландского "Харт оф Мидлотиан", но так и не дебютировал за команду. Однако отчаиваться не стоит, так как это вполне логичный ход со стороны тренерского штаба. Корреспондент Vesti.kz уверен, что первая игра казахстанца за новый клуб состоится на этой неделе.

В воскресенье "Хартс" добыл важную гостевую победу над "Данди" (1:0) в премьершипе. Футболист сборной Казахстана оказался на скамейке запасных и на поле не вышел. Возможно, у Дерека Макиннеса было желание протестировать новобранца во втором тайме, но удаление голкипера перед перерывом нарушило все планы гостей. Как с точки зрения тактической составляющей, так и по вопросам замен.

Выпускать на поле новичка, который ещё не знаком со спецификой чемпионата и пока не набрал необходимые кондиции в такой игре, где команда действует в меньшинстве - большой риск. Да и взаимопонимание с партнёрами Исламу всё ещё предстоит наладить.

Поэтому решение Макиннеса не рисковать вполне обоснованное. Вот если бы "Хартс" играл в полном составе и вёл в два-три мяча, тогда выход Чеснокова на заключительные 10-15 минут был бы заманчивым ходом.

Чесноков вступает в дело: "Хартсу" не обойтись без ротации

Но уже на этой неделе казахстанца должен ожидать дебют в форме тёмно-бордовых. В течение четырёх дней команду ждут два матча подряд. В среду, 14 января, на своём поле "Хартс" примет "Сент-Миррен" в чемпионате, а в субботу, 17 числа, там же сыграет с "Фалкирком" в 1/16 финала Кубка Шотландии.

Есть уверенность, что как минимум в одной игре тренерский штаб "Хартса" задействует Чеснокова. Если бы он был совсем растренированным, то вряд ли вошёл бы в заявку на вчерашнюю игру, поэтому прогресс точно будет.

Поэтому ожидаем, что Чесноков проявит себя хотя бы в одной из предстоящих игр. Хотя не исключено, что он может выйти в старте в одном матче, а в другом - на замену, это было бы самым оптимальным вариантом для казахстанских болельщиков.

Отметим, что "Хартс" лидирует в таблице чемпионата Шотландии, набрав 47 очков после 21 тура. Они опережают ближайших преследователей из(44) на три очка и имеют матч в запасе.

Их следующий соперник по чемпионату - "Сент-Миррен" - занимает десятое место из 12 команд, а противник по кубковому турниру "Фалкирк" замыкает топ-6.

Напомним, что ранее стал известен размер зарплаты Чеснокова в Шотландии.

