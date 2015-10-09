Ямаль выиграл трофей с "Барселоной" и уделал Месси

Победа "Барселоны" над мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании стала знаковой для вингера каталонского клуба Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

Финальный матч прошёл на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился со счётом 3:2 в пользу "Барселоны".

Таким образом Ямаль завоевал свой пятый трофей с "сине-гранатовыми" в возрасте 18 лет и 182 дня. К этому возрасту легенда "Барселоны" Лионель Месси имел в своём активе лишь два титула с клубом — победу в чемпионате Испании сезона-2004/2005 и Суперкубок Испании 2005 года.

Ламин Ямаль является воспитанником академии Ла Масия и выступает за основной состав "Барселоны" с июля 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и 11 результативных передач за 22 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

"Барселона" в 16-й раз в истории выиграла Суперкубок страны. В финале прошлогоднего розыгрыша "блауграна" обыграла "Реал" со счётом 5:2.

