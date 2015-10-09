Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 19:00
 

"Реал" принял решение об увольнении Алонсо после поражения "Барселоне"

"Реал" принял решение об увольнении Алонсо после поражения "Барселоне"

Накануне состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" уступил "Барселоне" (2:3). Это поражение стало очередным в противостоянии с принципиальным соперником и вызвало волну обсуждений вокруг будущего главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Накануне состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" уступил "Барселоне" (2:3). Это поражение стало очередным в противостоянии с принципиальным соперником и вызвало волну обсуждений вокруг будущего главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация о том, что неудачное выступление в Суперкубке может стоить Алонсо должности, учитывая нестабильные результаты команды по ходу сезона. Однако, как сообщает TeamTalk со ссылкой на авторитетного журналиста Хосе Феликс Диас, руководство "королевского клуба" не рассматривает вариант с отставкой специалиста.

В клубе считают, что текущее положение дел требует анализа и внутренних корректировок, а не кадровых решений на тренерском мостике. Отмечается, что ключевым фактором для руководства стало общее качество игры команды в турнире, а также понимание системных проблем, связанных прежде всего с физическим состоянием футболистов и обилием травм.

Таким образом, согласно данным источника, Хаби Алонсо сохранит пост главного тренера "Реала" и продолжит работу с командой, а клуб сосредоточится на стабилизации результатов и улучшении игровой формы в оставшейся части сезона.

Напомним, что баскский специалист возглавил мадридский гранд в начале лета 2025 года, сменив на этом посту итальянца Карло Анчелотти. До этого Алонсо трудился в леверкузенском "Байере", где за несколько сезонов добился впечатляющих результатов, включая победу в Бундеслиге, а также Кубке и Суперкубке Германии.

