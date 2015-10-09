"Реал" принял решение об увольнении Алонсо после поражения "Барселоне"

Накануне состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" уступил "Барселоне" (2:3). Это поражение стало очередным в противостоянии с принципиальным соперником и вызвало волну обсуждений вокруг будущего главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация о том, что неудачное выступление в Суперкубке может стоить Алонсо должности, учитывая нестабильные результаты команды по ходу сезона. Однако, как сообщает TeamTalk со ссылкой на авторитетного журналиста Хосе Феликс Диас, руководство "королевского клуба" не рассматривает вариант с отставкой специалиста.

В клубе считают, что текущее положение дел требует анализа и внутренних корректировок, а не кадровых решений на тренерском мостике. Отмечается, что ключевым фактором для руководства стало общее качество игры команды в турнире, а также понимание системных проблем, связанных прежде всего с физическим состоянием футболистов и обилием травм.

Таким образом, согласно данным источника, Хаби Алонсо сохранит пост главного тренера "Реала" и продолжит работу с командой, а клуб сосредоточится на стабилизации результатов и улучшении игровой формы в оставшейся части сезона.

Напомним, что баскский специалист возглавил мадридский гранд в начале лета 2025 года, сменив на этом посту итальянца Карло Анчелотти. До этого Алонсо трудился в леверкузенском "Байере", где за несколько сезонов добился впечатляющих результатов, включая победу в Бундеслиге, а также Кубке и Суперкубке Германии.

Ранее "Реал" включился в гонку за преемника хорватского полузащитника Луки Модрича.

Добавим также, что Луис Энрике потребовал от ПСЖ забрать таланта "Реала" уже зимой.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!