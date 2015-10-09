"Реал" включился в гонку за преемника Модрича

Фабиан Руис, контракт которого с "Пари Сен-Жермен" действует до июня 2027 года, может покинуть Париж раньше срока. В последние дни интерес к 29-летнему испанскому полузащитнику проявил мадридский "Реал", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Потребность "Реала" в центре поля

После ухода Луки Модрича и Тони Крооса "сливочные" испытывают трудности в организации игры. Ни Орельен Тчуамени, ни Эдуардо Камавинга пока не смогли полностью заменить легенд, а Феде Вальверде больше известен своим физическим потенциалом, чем созиданием. Руис рассматривается как игрок, способный добавить опыт, контроль над темпом игры и креативность в полузащиту.

ПСЖ хочет продать, но не в убыток

Парижский клуб намерен избежать ухода Руиса бесплатно, поэтому рассматривает продажу как стратегически важную. Хотя до конца контракта ещё более года, руководство ПСЖ оценивает текущую рыночную стоимость игрока как достаточную для выгодной сделки.

Переговоры уже начались

"Реал" уже начал обсуждать трансфер с ПСЖ. Сложности могут возникнуть из-за конкуренции с другими европейскими клубами, однако привлекательность спортивного проекта мадридцев и возможность вернуться в Ла Лигу могут склонить Руиса к переезду. Фанаты "Реала" с энтузиазмом встретили новость о возможном усилении центра поля.

Значение трансфера для "Реала"

Фабиан Руис сочетает опыт, умение работать с мячом и отдавать острые передачи, что делает его идеальным кандидатом для стабилизации центра поля. Его переход позволил бы "Реалу" быстрее наладить контроль игры и повысить конкуренцию в полузащите.

Руис играет за ПСЖ с 2022 года, когда перешёл из "Наполи" за 22,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. В его карьере также были "Эльче" и "Бетис". С 2019 года вызывается в сборную Испании.

