Франция
Сегодня 16:25
 

Обладатель "Золотого мяча" отказался от контракта с ПСЖ: известна причина

Обладатель "Золотого мяча" отказался от контракта с ПСЖ: известна причина

Усман Дембеле не принял предложение "Пари Сен-Жермена" о продлении контракта и рассчитывает на куда более внушительные условия, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport.es, парижский клуб предложил французскому вингеру новое соглашение с зарплатой около 30 миллионов евро в год, однако футболист ответил отказом.

Причина - финансовые ожидания, Дембеле хочет зарабатывать почти вдвое больше и рассчитывает на оклад порядка 60 миллионов евро за сезон.

Источник отмечает, что позиции сторон пока далеки друг от друга, и переговоры не продвинулись. При этом действующий контракт играет на руку Дембеле и его окружению: спешки с подписанием нет, а значит, можно торговаться и выжидать более выгодные условия.

Контракт игрока с ПСЖ действует до лета 2028 года.


Луис Энрике отказал ПСЖ и выбрал "Барсу"? Подробности

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. К тому же, он стал обладателем "Золотого мяча"-2025, лучшим игроком года по версии ФИФА и Globe Soccer Awards, забил 35 голов и отдал 16 голевых пасов в 53 матчах.

В текущем сезоне  у него уже 4 гола и 4 передачи в 14 матчах, а ПСЖ идет вторым в Лиге 1. 

Ранее стало известно, что ранее президент мадридского "Реала" выступил с инициативой обмена футболистами с французским "Пари Сен-Жермен". 

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 17 13 1 3 31-13 40
2 ПСЖ 17 12 3 2 37-15 39
3 Марсель Олимпик 17 10 2 5 36-17 32
4 Лилль 17 10 2 5 33-22 32
5 Лион 17 9 3 5 25-17 30
6 Ренн Стад 17 8 6 3 29-24 30
7 Страсбур 17 7 3 7 26-21 24
8 Тулуза 17 6 5 6 24-22 23
9 Монако ФК 17 7 2 8 27-30 23
10 Анже 17 6 4 7 18-20 22
11 Брест 17 6 4 7 23-27 22
12 Лорьян 17 4 7 6 20-29 19
13 Гавр 17 4 6 7 15-23 18
14 Ницца Олимпик 17 5 3 9 20-30 18
15 Париж 17 4 4 9 22-31 16
16 Нант 17 3 5 9 16-28 14
17 Осер 17 3 3 11 14-27 12
18 Метц 17 3 3 11 18-38 12

