Обладатель "Золотого мяча" отказался от контракта с ПСЖ: известна причина

Усман Дембеле не принял предложение "Пари Сен-Жермена" о продлении контракта и рассчитывает на куда более внушительные условия, передают Vesti.kz.

Как сообщает Sport.es, парижский клуб предложил французскому вингеру новое соглашение с зарплатой около 30 миллионов евро в год, однако футболист ответил отказом.

Причина - финансовые ожидания, Дембеле хочет зарабатывать почти вдвое больше и рассчитывает на оклад порядка 60 миллионов евро за сезон.

Источник отмечает, что позиции сторон пока далеки друг от друга, и переговоры не продвинулись. При этом действующий контракт играет на руку Дембеле и его окружению: спешки с подписанием нет, а значит, можно торговаться и выжидать более выгодные условия.

Контракт игрока с ПСЖ действует до лета 2028 года.

Луис Энрике отказал ПСЖ и выбрал "Барсу"? Подробности

В сезоне 2024/2025 Усман Дембеле с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции. К тому же, он стал обладателем "Золотого мяча"-2025, лучшим игроком года по версии ФИФА и Globe Soccer Awards, забил 35 голов и отдал 16 голевых пасов в 53 матчах.

В текущем сезоне у него уже 4 гола и 4 передачи в 14 матчах, а ПСЖ идет вторым в Лиге 1.

Ранее стало известно, что ранее президент мадридского "Реала" выступил с инициативой обмена футболистами с французским "Пари Сен-Жермен".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!