Обмен суперзвёздами: "Реал" предложил ПСЖ громкую сделку

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес предложил французскому "Пари Сен-Жермен" провести обмен игроков между клубами, передают Vesti.kz.

Перес вместе со спортивным руководством уже планирует состав команды на следующий сезон, стараясь усилить позиции, в которых "сливочные" особенно нуждаются. В связи с этим он, как сообщает Don Balon, предложил Нассеру Аль-Хелаифи, президенту парижского клуба, необычный для Европы вариант сделки.

Предложение обмена

По данным источника, речь идёт об обмене Винисиуса Жуниора на Витинью. Продление контракта бразильского вингера в "королевскогом клубе" пока не подтверждено, а португальский полузащитник всегда был мечтой Переса и ключевым игроком, способным усилить центр поля "Реала" в следующем сезоне.

Интерес ПСЖ к Винисиусу

Винисиус долгое время был объектом желания ПСЖ, особенно после перехода французского форварда Килиана Мбаппе в "Реал", что усилило стремление парижан заполучить бразильца. Пока Винисиус остаётся в "Сантьяго Бернабеу", но ситуация может измениться, если он не продлит контракт.

Важность Витиньи для ПСЖ

Однако остаётся открытым вопрос, согласится ли ПСЖ на такую сделку. Витинья является ключевым игроком команды и один из лучших полузащитников мира под руководством Луиса Энрике, поэтому его уход кажется маловероятным, несмотря на интерес к Винисиусу, который также входит в число топ-футболистов мира при полной форме.

В текущем сезоне португальский хавбек провёл 23 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает Витинью в 110 миллионов евро.

Винисиус, в свою очередь, успел отыграть 24 встречи, отличился пятью забитыми мячами и восемью ассистами. На данный момент трансферная стоимость бразильца составляет 150 миллионов евро.

