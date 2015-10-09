Стало известно о переговорах по трансферу Роналду в ПСЖ

Стало известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский форвард Криштиану Роналду всерьёз рассматривал переход во французский "Пари Сен-Жермен" после ухода из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Уход из "Реала" и выбор клуба

Летом 2018 года Криштиану принял решение завершить свою эпоху в "королевском клубе". О своём уходе португалец объявил сразу после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1), сделав это в телевизионном интервью. Это заявление стало отправной точкой для масштабных трансферных слухов и переговоров.

ПСЖ был реальным вариантом

По данным MundoDeportivo, как рассказал бывший одноклубник Роналду француз Патрис Эвра, в тот период португальская звезда всерьёз рассматривала вариант с переходом в ПСЖ. В интервью RMC Sport Эвра отметил, что проект парижского клуба действительно заинтересовал Криштиану, и переговоры носили вполне реальный характер.

Выбор между топ-клубами Европы

ПСЖ был не единственным вариантом продолжения карьеры. По словам Эвра, Роналду также проявлял интерес к лондонскому "Челси" и "Ювентусу", с которыми велись консультации. В итоге выбор пал на туринский клуб, где португалец продолжил карьеру после ухода из "Реала".

При этом Эвра подчеркнул любопытную деталь: единственным клубом, который Роналду полностью исключил из списка возможных вариантов, был лондонский "Арсенал".

Несостоявшееся трио с Неймаром и Мбаппе

После подписания бразильца Неймара ПСЖ стремился совершить ещё один громкий трансфер и рассматривал Роналду как фигуру, способную вывести проект на новый уровень. В случае перехода португалец мог бы сыграть в одном составе с французом Килианом Мбаппе, однако этот сценарий так и не был реализован.

Интерес ПСЖ длиною в годы

Интерес парижан к Роналду возник не в 2018 году. Ещё в 2012-м в СМИ появлялась информация о напряжённых отношениях игрока с президентом "Реала" Флорентино Пересом, когда ПСЖ рассматривался как возможное направление для трансфера. Позже, уже после ухода из "Ювентуса", имя французского клуба вновь всплывало в контексте будущего Криштиану, но тогда он предпочёл возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Карьера Криштиану за пределами Европы

С января 2023 года Криштиану Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср". В текущем сезоне 40-летний нападающий провёл 17 матчей, забил 15 голов и отдал три результативные передачи, продолжая подтверждать свой высокий уровень даже на заключительном этапе карьеры.

