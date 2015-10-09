Винисиус обошёл Роналду и переписал историю "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился голом в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3), который стал для него историческим, передают Vesti.kz.

Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

Забитый мяч позволил бразильцу выйти на один уровень с легендарными игроками клуба по количеству результативных действий в финалах различных турниров.

Как сообщает статистический портал Score 90, Винисиус довёл общее число своих голов и ассистов в финальных матчах до 16. Для достижения этого показателя ему потребовалось всего 15 матчей, что делает его одним из самых эффективных футболистов в истории "королевского клуба" на решающей стадии турниров.

По этому показателю Винисиус сравнялся и обошёл таких легенд "сливочных", как:

Криштиану Роналду — 16 голевых действий в 18 финалах

— 16 голевых действий в 18 финалах Карим Бензема — 16 в 29 матчах

— 16 в 29 матчах Ференц Пушкаш — 16 в 8 финалах

— 16 в 8 финалах Альфредо Ди Стефано — 13 в 15 матчах

При этом по соотношению матчей к результативным действиям Винисиус уступает лишь венгру Пушкашу, что подчёркивает его феноменальную эффективность в самых важных играх.

Vinicius Jr. is now Real Madrid’s all-time leader for Goals + Assists in finals 🇧🇷🐐 pic.twitter.com/eyQtP2HGse — Score 90 (@Score90_) January 11, 2026

Тем не менее сезон для бразильца складывается неоднозначно - вингер до финала Суперкубка с "Барселоной" не забивал 19 матчей подряд. Всего в текущей кампании у него 27 игр, шесть голов и восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 150 миллионов евро.

