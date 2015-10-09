Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:18
 

Винисиус обошёл Роналду и переписал историю "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Винисиус обошёл Роналду и переписал историю "Реала" Винисиус Жуниор. ©Depositphotos/Musiu0

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился голом в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3), который стал для него историческим, передают Vesti.kz.

Поделиться

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился голом в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3), который стал для него историческим, передают Vesti.kz.

Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

Забитый мяч позволил бразильцу выйти на один уровень с легендарными игроками клуба по количеству результативных действий в финалах различных турниров.

Как сообщает статистический портал Score 90, Винисиус довёл общее число своих голов и ассистов в финальных матчах до 16. Для достижения этого показателя ему потребовалось всего 15 матчей, что делает его одним из самых эффективных футболистов в истории "королевского клуба" на решающей стадии турниров.

По этому показателю Винисиус сравнялся и обошёл таких легенд "сливочных", как:

  • Криштиану Роналду — 16 голевых действий в 18 финалах
  • Карим Бензема — 16 в 29 матчах
  • Ференц Пушкаш — 16 в 8 финалах
  • Альфредо Ди Стефано — 13 в 15 матчах

При этом по соотношению матчей к результативным действиям Винисиус уступает лишь венгру Пушкашу, что подчёркивает его феноменальную эффективность в самых важных играх.

Тем не менее сезон для бразильца складывается неоднозначно - вингер до финала Суперкубка с "Барселоной" не забивал 19 матчей подряд. Всего в текущей кампании у него 27 игр, шесть голов и восемь результативных передач. На данный момент он оценивается в 150 миллионов евро.

Ранее стало известно, что поляк Роберт Левандовски повторил достижение легенды "Барселоны" и вошёл в историю.

Добавим также, что Хаби Алонсо оценил поражение "Реала" от "Барселоны" в финале Суперкубка.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 января 00:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Вердер
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!