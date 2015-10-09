Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:15
 

Хаби Алонсо оценил поражение "Реала" от "Барселоны" в финале Суперкубка

Хаби Алонсо. ©x.com/realmadriden

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал поражение своей команды от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Финал Суперкубка Испании "Барселона" - "Реал" завершился 5 голами и удалением

"В любом случае это больно. Матч получился равным, очень конкурентным и захватывающим. Остаётся ощущение, что в двух последних явных моментах мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но в итоге поздравляем "Барселону", - цитирует его Marca.

О концовке первого тайма

"В последние 15 минут произошло многое. Мы хорошо контролировали игру без мяча, у нас было два явных момента. Мы пропустили первый гол, но команда не сдалась и ушла на перерыв при счёте 2:2. Второй тайм получился напряжённым и равным, нам не повезло с тем пропущенным мячом. Мы пытались сравнять счёт, но не смогли".

Отметим, что "Барселона" защитила звание победителя Суперкубка Испании и в 16-й раз выиграла этот трофей. "Реал" побеждал в турнире 13 раз.

