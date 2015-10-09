Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Манчестер Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" стартовал в Кубке Англии матчем с "Брайтоном" и сразу же завершил свое выступление в старейшем турнире, потерпев поражение дома, передают Vesti.kz

На стадионе "Олд Траффорд" счет был открыт на 12-й минуте - отличился представитель "Брайтона" Брайан Груда. 

Во второй половине, на 64-й минуте гости увеличили разницу, с передачи того же Груды отличился бывший форвард "МЮ" - Дэнни Уэлбек. 

В конце матча словенский нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко сократил разницу, однако на большее хозяев не хватило - 1:2. 


Таким образом, "Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Кубке Англии 2025/26. 

На данный момент командой из Манчестера руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Даррен Флетчер. Он заменил уволенного со своего поста португальца Рубена Аморима. 

 

