"Манчестер Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" стартовал в Кубке Англии матчем с "Брайтоном" и сразу же завершил свое выступление в старейшем турнире, потерпев поражение дома, передают Vesti.kz.

На стадионе "Олд Траффорд" счет был открыт на 12-й минуте - отличился представитель "Брайтона" Брайан Груда.

Во второй половине, на 64-й минуте гости увеличили разницу, с передачи того же Груды отличился бывший форвард "МЮ" - Дэнни Уэлбек.

В конце матча словенский нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко сократил разницу, однако на большее хозяев не хватило - 1:2.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Кубке Англии 2025/26.

На данный момент командой из Манчестера руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Даррен Флетчер. Он заменил уволенного со своего поста португальца Рубена Аморима.

