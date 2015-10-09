"Манчестер Юнайтед" позорно вылетел из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" стартовал в Кубке Англии матчем с "Брайтоном" и сразу же завершил свое выступление в старейшем турнире, потерпев поражение дома, передают Vesti.kz.
На стадионе "Олд Траффорд" счет был открыт на 12-й минуте - отличился представитель "Брайтона" Брайан Груда.
Во второй половине, на 64-й минуте гости увеличили разницу, с передачи того же Груды отличился бывший форвард "МЮ" - Дэнни Уэлбек.
В конце матча словенский нападающий "Манчестер Юнайтед" Беньямин Шешко сократил разницу, однако на большее хозяев не хватило - 1:2.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" завершил выступление в Кубке Англии 2025/26.
На данный момент командой из Манчестера руководит временно исполняющий обязанности главного тренера Даррен Флетчер. Он заменил уволенного со своего поста португальца Рубена Аморима.
