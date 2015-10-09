Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 23:12
 

Известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на финал Суперкубка Испании

  Комментарии

Известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на финал Суперкубка Испании ©instagram.com/fcbarcelona

Обнародованы стартовые составы "Реала" и "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании, который пройдёт на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, передают Vesti.kz

У мадридцев в основном сочетании не выйдет главный бомбардир - француз Килиан Мбаппе. Кроме того, "Реал" внес изменения в изначальный состав, поменяв Арду Гюлера на форварда Гонсало Гарсию. 

Стартовые составы команд.

"Барселона": Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.


"Реал": Куртуа, Хёйсен, Асенсио, Вальверде, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус. Гонсало Гарсия. 


На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили "Атлетик" из Бильбао со счётом 5:0, а "сливочные" победили мадридский "Атлетико" — 2:1. "Барселона" является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша "блауграна" победила "Реал" со счётом 5:2.

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Живи спортом!