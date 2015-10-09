Известны стартовые составы "Барселоны" и "Реала" на финал Суперкубка Испании

Обнародованы стартовые составы "Реала" и "Барселоны" на финальный матч Суперкубка Испании, который пройдёт на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, передают Vesti.kz.

У мадридцев в основном сочетании не выйдет главный бомбардир - француз Килиан Мбаппе. Кроме того, "Реал" внес изменения в изначальный состав, поменяв Арду Гюлера на форварда Гонсало Гарсию.

Стартовые составы команд.

"Барселона": Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, де Йонг, Фермин, Ямаль, Рафинья, Левандовски.

"Реал": Куртуа, Хёйсен, Асенсио, Вальверде, Каррерас, Тчуамени, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус. Гонсало Гарсия.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили "Атлетик" из Бильбао со счётом 5:0, а "сливочные" победили мадридский "Атлетико" — 2:1. "Барселона" является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша "блауграна" победила "Реал" со счётом 5:2.

