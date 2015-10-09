Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 22:50
 

"Кайрат" потерял одного из главных талантов сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" потерял одного из главных талантов сборной Казахстана ©ФК "Кайрат"

Атакующий полузащитник алматинского "Кайрата" Азамат Туякбаев готовится к хирургическому вмешательству и не сыграет в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

Поделиться

Атакующий полузащитник алматинского "Кайрата" Азамат Туякбаев готовится к хирургическому вмешательству и не сыграет в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

По информации ASnews.kz, воспитанник клуба испытывает серьёзные проблемы с дыханием. В ближайшие недели футболисту будет проведена септопластика. Ожидается, что после операции Туякбаев пропустит как минимум месяц, из-за чего еврокубковый сезон для него фактически завершён.

Отмечается, что ранее молодой полузащитник был вынужден регулярно использовать капли от заложенности носа. На этом фоне поддерживать высокий темп на протяжении всех 90 минут матча становилось практически невозможно.

Напомним, Туякбаев дебютировал в основном составе "Кайрата" в прошлом году и в 24-м туре КПЛ отметился забитым мячом в матче против "Жетысу" (5:0).

Кроме того, на счету уроженца Тараза 11 голов в 19 матчах первой лиги. В текущем сезоне "Кайрату" осталось провести два матча общего этапа Лиги чемпионов: 20 января алматинцы примут "Брюгге", а 29 января сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 2204 человек

Реклама

Живи спортом!