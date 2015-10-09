"Кайрат" потерял одного из главных талантов сборной Казахстана

Атакующий полузащитник алматинского "Кайрата" Азамат Туякбаев готовится к хирургическому вмешательству и не сыграет в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

По информации ASnews.kz, воспитанник клуба испытывает серьёзные проблемы с дыханием. В ближайшие недели футболисту будет проведена септопластика. Ожидается, что после операции Туякбаев пропустит как минимум месяц, из-за чего еврокубковый сезон для него фактически завершён.

Отмечается, что ранее молодой полузащитник был вынужден регулярно использовать капли от заложенности носа. На этом фоне поддерживать высокий темп на протяжении всех 90 минут матча становилось практически невозможно.

Напомним, Туякбаев дебютировал в основном составе "Кайрата" в прошлом году и в 24-м туре КПЛ отметился забитым мячом в матче против "Жетысу" (5:0).

Кроме того, на счету уроженца Тараза 11 голов в 19 матчах первой лиги. В текущем сезоне "Кайрату" осталось провести два матча общего этапа Лиги чемпионов: 20 января алматинцы примут "Брюгге", а 29 января сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом".

