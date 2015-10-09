Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 16:10
 

Стало известно, сыграет ли Мбаппе против "Барселоны" в Суперкубке Испании

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе начнёт финальный матч Суперкубка Испании против "Барселоны" на скамейке запасных.

По информации Marca, место в стартовом составе "сливочных" займёт форвард Гонсало Гарсия Торрес. Напомним, 31 декабря "Реал" официально объявил о том, что Мбаппе получил растяжение связок левого колена.

В полуфинале турнира мадридский клуб одержал победу над "Атлетико" со счётом 2:1, тогда как "Барселона" уверенно разобралась с "Атлетиком", разгромив соперника — 5:0. Действующим обладателем Суперкубка Испании является каталонский клуб, который в финале турнира 2025 года крупно обыграл "Реал" — 5:2.


Финальный матч Суперкубка Испании состоится сегодня, 11 января. Встреча пройдёт на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 23:50 по казахстанскому времени. Прямую трансляцию встречи смотрите по следующей ссылке

