"Барселона" - "Реал": прямая трансляция финала Суперкубка Испании

В ночь с 11 на 12 января состоится финал Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде и стартует в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Sport+, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матч обслужит Хосе Мунуэра Монтеро из Андалусии.

Статистические факты от ФНК

команды провели между собой 255 матчей, по итогам которых преимущество у "Реала": 106 побед, 101 поражение, 48 ничьих;



в рамках Суперкубка Испании команды встречались 18 раз: 6 побед "Барселоны", 10 побед "Реала", 2 ничьих;



в 10 последних очных матчах "Барселона" одержала 5 побед и потерпела 5 поражений;



средняя результативность 10 последних матчей – 4,6 (при этом "Барселона" забивала в среднем 2,3 гола за игру, "Реал" – 2,3);



10 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";



ставка "обе забьют" сыграла в 8 последних очных матчах из 10;



"Барселона" 15 раз выигрывала Суперкубок Испании и 12 раз проигрывала в финалах;



на счету "Реала" 13 побед и 7 поражений в финалах Суперкубка Испании.

