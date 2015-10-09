"Барселона" - "Реал": прямая трансляция финала Суперкубка Испании

В ночь с 11 на 12 января состоится финал Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.
Встреча пройдёт на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде и стартует в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Sport+, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.
Матч обслужит Хосе Мунуэра Монтеро из Андалусии.
Статистические факты от ФНК
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Суперкубок Испании 2025/26 • Саудовская Аравия, Джидда • Финал, мужчины
12 января 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 294 человек
Реклама