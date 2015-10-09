Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 08:00
 

"Барселона" - "Реал": прямая трансляция финала Суперкубка Испании

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" - "Реал": прямая трансляция финала Суперкубка Испании ©x.com/FCBarcelona

В ночь с 11 на 12 января состоится финал Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Поделиться

В ночь с 11 на 12 января состоится финал Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде и стартует в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Sport+, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матч обслужит Хосе Мунуэра Монтеро из Андалусии.

Статистические факты от ФНК

  • команды провели между собой 255 матчей, по итогам которых преимущество у "Реала": 106 побед, 101 поражение, 48 ничьих;
  • в рамках Суперкубка Испании команды встречались 18 раз: 6 побед "Барселоны", 10 побед "Реала", 2 ничьих;
  • в 10 последних очных матчах "Барселона" одержала 5 побед и потерпела 5 поражений;
  • средняя результативность 10 последних матчей – 4,6 (при этом "Барселона" забивала в среднем 2,3 гола за игру, "Реал" – 2,3);
  • 10 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";
  • ставка "обе забьют" сыграла в 8 последних очных матчах из 10;
  • "Барселона" 15 раз выигрывала Суперкубок Испании и 12 раз проигрывала в финалах;
  • на счету "Реала" 13 побед и 7 поражений в финалах Суперкубка Испании.

    • Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

    Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
    12 января 00:00   •   не начат
    Барселона
    Барселона
    (Барселона)
    - : -
    Реал М
    Реал М
    (Мадрид)
    Кто победит в основное время?
    Барселона
    Ничья
    Реал М
    Проголосовало 294 человек

    Реклама

    Живи спортом!