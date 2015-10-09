Перес выдвинул ультиматум Хаби Алонсо перед финалом Суперкубка Испании с "Барселоной"

Суперкубок Испании и будущее главного тренера "Реала" Хаби Алонсо пересеклись в критический момент. Президент клуба Флорентино Перес поставил чёткую "красную линию" перед финалом, и команда не имеет права на ошибки, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флорентино Перес ужесточает требования

В "Реале" царит атмосфера максимального давления. Флорентино Перес дал понять, что ещё один плохой результат на турнире с высокой публичностью может стать последним для Алонсо.

Президент клуба обозначил: если команда сыграет плохо или проиграет с явным провалом, в клубе могут быть приняты кардинальные меры.

Хаби Алонсо осознаёт давление

Сам Алонсо полностью понимает степень ответственности. Он хорошо знает клуб не только по нынешней должности, но и по прошлому как игрок. Тренер понимает, что "Реал" — самый требовательный клуб в мире, и в случае неудачи он окажется первым под ударом.

Алонсо осознает, что обязан выигрывать крупные матчи, чтобы подтвердить свою состоятельность. Финал Суперкубка станет для него окончательным экзаменом.

Сплочённый коллектив перед матчем

Хаби Алонсо, его штаб и игроки подходят к поединку с энтузиазмом, но полностью осознают риски. Внутренний посыл клуба прост: недостаточно просто победить — нужно убедительно это сделать.

Флорентино уже сделал заявление, ультиматум на столе, и финал Суперкубка станет точкой невозврата. Для Алонсо это не просто титул — это его будущее в "Реале". Когда президент обозначает "красную линию", второго шанса почти не бывает.

Финал Суперкубка Испании пройдёт в ночь с 11 на 12 января на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде и начнётся в 00:00 по времени Астаны.

"Барселона" - "Реал": прямая трансляция финала Суперкубка Испании

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!