ИИ назвал точный счёт финала Суперкубка Испании: "Барселона" - "Реал"

Искусственный интеллект представил прогноз на финал Суперкубка Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом", который состоится ночь с 11 на 12 января, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде и стартует в 00:00 по времени Астаны.

Прогноз ИИ

🔹"Барселона" под руководством Ханс-Дитера Флика демонстрирует агрессивный атакующий футбол, с высокой активностью на флангах, но иногда уязвима после быстрых контратак соперника.

🔹"Реал" под руководством Хаби Алонсо играет организованно, с контролем мяча и быстрыми переходами в атаку, но на нейтральном поле может испытать трудности с реализацией моментов.

Точный счёт

"Барселона" 2:1 "Реал"

🔹"Барселона" сможет забить дважды за счёт активной игры на флангах и после розыгрыша стандарта.

🔹"Реал" отметится голом с контратаки и ошибки обороны соперника, но не сумеет сравнять счёт.

🔹Игра обещает быть напряжённой и динамичной, с опасными моментами у обеих ворот.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес выдвинул ультиматум Хаби Алонсо перед финалом Суперкубка Испании с "Барселоной".

