Президент "Реала" отказал Хаби Алонсо в трансферах

В "Реале" продолжается обсуждение зимнего трансферного окна. Главный тренер Хаби Алонсо видит необходимость в усилении команды, тогда как президент клуба Флорентино Перес сохраняет твёрдую позицию — никаких покупок в январе, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Нестабильность в игре и внутренние дебаты

Команда демонстрирует нестабильную игру в последних турах: ошибки в Ла Лиге и Лиге чемпионов усилили дебаты о необходимости новых игроков. Алонсо считает, что усиления помогут команде выигрывать ключевые матчи и повысить конкурентоспособность во второй половине сезона.

Однако эта позиция не совпадает с мнением руководства. Журналист Марио Кортегана сообщает, что в клубе уже приняли решение: зимой новых игроков покупать не будут. В "Реале" уверены, что текущий состав готов бороться за все трофеи, и спешка на трансферном рынке не нужна.

Три причины отказа от зимних трансферов

1. Полная уверенность в составе. В каждой линии достаточно качественных игроков. Например, центр поля закрывают Тчуамени, Камавинга, Вальверде и Себальос.

2. Особенности январского рынка. Доступные игроки либо не в лучшей форме, либо не ключевые, а цены на сильных футболистов слишком высоки.

3. Осторожность в планировании. Клуб считает преждевременным давать оценку команде и готов оценивать результаты инвестиций только в конце сезона.

Алонсо смотрит на настоящее, Перес — на будущее

Тренер ориентирован на текущие соревнования и победы в больших матчах, тогда как президент сосредоточен на стабильности клуба. Внутри "Реала" нет конфликта, но существуют разные подходы: Алонсо видит пользу от усилений, руководство — от развития команды с текущим составом.

Таким образом, "Реал" начнёт вторую половину сезона без зимних трансферов, Алонсо будет работать с имеющимся составом, а Перес сохраняет полный контроль над рынком.

