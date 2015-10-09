Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:20
 

Куртуа вмешался в конфликт и предупредил звезду "Реала"

  Комментарии

Куртуа вмешался в конфликт и предупредил звезду "Реала" Тибо Куртуа. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В "Реале" возникло напряжение из-за поведения полузащитника Джуда Беллингема. Один из капитанов и ключевых игроков команды Тибо Куртуа был вынужден вмешаться, чтобы исправить ситуацию, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Проблема работы без мяча

Главный источник конфликта – работа без мяча. В клубе считают, что Беллингем должен активно участвовать в оборонительных действиях и прессинге. Однако его усилия в этих аспектах оставляют желать лучшего. Куртуа подчеркнул, что такие "отключения" неприемлемы, особенно в важных матчах, где отсутствие вовлечённости Беллингема заставляет других игроков прилагать дополнительные усилия.


Индивидуальные интересы vs командная игра

Капитан команды вмешался в несколько внутренних ситуаций, вызванных впечатлением, что Беллингем ставит свои индивидуальные интересы выше командных. В раздевалке считают, что английский полузащитник не всегда понимает, что требуется команде в конкретные моменты игры. Куртуа дал понять: талант недостаточен без полной отдачи и командного участия.

Реакция команды и возможные последствия

Несколько ведущих игроков команды разделяют точку зрения капитана и считают, что поведение Беллингема начинает влиять на атмосферу в раздевалке. Беллингем остаётся ключевым игроком проекта, но в "Реале" без вовлечённости никто не считается неприкасаемым.

Сейчас мяч на стороне Беллингема. Если он не изменит отношение и не повысит уровень отдачи, проблема станет не только спортивной, но и внутренней. В "Реале" за это редко прощают.

Ранее "Ливерпуль" предложил 180 миллионов евро за лидера "Реала", подробности - по ссылке.

Ранее "Ливерпуль" предложил 180 миллионов евро за лидера "Реала", подробности - по ссылке.

