Испания
Сегодня 11:55
 

"Ливерпуль" предложил 180 миллионов евро за лидера "Реала"

Английский "Ливерпуль" готов выложить 180 миллионов евро за 22-летнего Джуда Беллингема, одного из ключевых игроков мадридского "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Английский "Ливерпуль" готов выложить 180 миллионов евро за 22-летнего Джуда Беллингема, одного из ключевых игроков мадридского "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Продолжение
В "Ливерпуле" считают, что Беллингем способен быть лидером полузащиты в ближайшее десятилетие, сочетая талант и опыт на высшем уровне.

По мнению руководства клуба, сумма в 180 миллионов евро отражает серьёзность намерений и желание сразу укрепить среднюю линию команды.

"Реал" закрыт к переговорам

"Реал" не рассматривает продажу футболиста. Тренер Хаби Алонсо видит в Беллингеме основу команды, а президент Флорентино Перес уверен, что игрок станет символом новой эпохи клуба.

Клуб подчёркивает, что ни огромные суммы, ни давление рынка не смогут изменить планы. Беллингем полностью интегрирован в команду и является одной из центральных фигур спортивного проекта "Реала".


Конфликт проекта и денег

Попытка "Ливерпуля" приобрести Беллингема символизирует противостояние двух моделей: амбициозного английского клуба с финансовой мощью и "Реала", который не продаёт ключевых игроков.

На данный момент операция выглядит нереальной, а Беллингем остаётся настоящим и будущим "Реала". Тем не менее в Англии считают, что держать опцию открытой важно, и "красные" могут предпринять ещё одну попытку, чтобы подписать футболиста.

Беллингем играет за "Реал" с 2023 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 127 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес выдвинул ультиматум Хаби Алонсо перед финалом Суперкубка Испании с "Барселоной".

