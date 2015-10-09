"Ливерпуль" предложил 180 миллионов евро за лидера "Реала"

Английский "Ливерпуль" готов выложить 180 миллионов евро за 22-летнего Джуда Беллингема, одного из ключевых игроков мадридского "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

В "Ливерпуле" считают, что Беллингем способен быть лидером полузащиты в ближайшее десятилетие, сочетая талант и опыт на высшем уровне.

По мнению руководства клуба, сумма в 180 миллионов евро отражает серьёзность намерений и желание сразу укрепить среднюю линию команды.

"Реал" закрыт к переговорам

"Реал" не рассматривает продажу футболиста. Тренер Хаби Алонсо видит в Беллингеме основу команды, а президент Флорентино Перес уверен, что игрок станет символом новой эпохи клуба.

Клуб подчёркивает, что ни огромные суммы, ни давление рынка не смогут изменить планы. Беллингем полностью интегрирован в команду и является одной из центральных фигур спортивного проекта "Реала".

Конфликт проекта и денег

Попытка "Ливерпуля" приобрести Беллингема символизирует противостояние двух моделей: амбициозного английского клуба с финансовой мощью и "Реала", который не продаёт ключевых игроков.

На данный момент операция выглядит нереальной, а Беллингем остаётся настоящим и будущим "Реала". Тем не менее в Англии считают, что держать опцию открытой важно, и "красные" могут предпринять ещё одну попытку, чтобы подписать футболиста.

Беллингем играет за "Реал" с 2023 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 127 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл 22 матча, забил пять голов и отдал четыре ассиста.

