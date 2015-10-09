Английский клуб готов забрать игрока "Реала" за 60 миллионов

Мадридский "Реал" оказался в центре трансферного внимания после информации о серьёзном интересе со стороны лондонского "Тоттенхэма", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, английский клуб готов предложить 60 миллионов евро за атакующего полузащитника Браима Диаса, который ярко проявляет себя на Кубке африканских наций в составе сборной Марокко.

Интерес из Англии

Выступления Диаса на международном турнире не остались незамеченными. Футболист стал одним из ключевых игроков своей сборной, демонстрируя результативность, активность в атаке и лидерские качества, что заметно повысило его трансферную стоимость.

В "Тоттенхэме" считают марокканского игрока идеальным усилением линии атаки и готовы сделать крупную ставку уже в ближайшее трансферное окно.

Позиция "Реала"

В мадридском клубе не спешат с решением. Руководство "Реала" высоко ценит вклад Диаса, однако наличие серьёзной конкуренции в атаке и предложение на 60 миллионов евро заставляют внимательно взвешивать все варианты.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после завершения Кубка Африки и анализа ситуации на трансферном рынке.

Диас представляет "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 17 миллионов евро.

