"Челси" предлагает 120 миллионов евро за звезду "Реала"

"Реал" снова оказался в центре трансферного внимания после появления мощного предложения из Англии. "Челси" выразил твёрдое намерение подписать уругвайского полузащитника Феде Вальверде, предложив сумму 120 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Клуб отмечает, что подобные предложения за игрока, считающегося ключевым элементом проекта, встречаются крайне редко. Инициатива исходит напрямую от нового тренера "синих" Лиама Росеньора, решившего строить команду вокруг игрока с полным набором качеств.

Вальверде: игрок, которого считают неприкасаемым

В "Реале" полностью осознают ценность Вальверде. Его универсальность, физическая подготовка и победный менталитет сделали его незаменимой частью команды.

"Любой вариант его ухода вызывает внутренние дебаты. Сейчас нет ни экономической, ни спортивной необходимости для переговоров. Только предложение вне рынка заставит нас прислушаться", — подчёркивают в клубе.

"Челси" хочет встряхнуть рынок

Лондонский клуб переживает новую фазу перестройки. Приход Лиама Росеньора на пост главного тренера ознаменовал быстрые и амбициозные решения.

Тренер считает Вальверде идеальным игроком для центра поля. Его профиль подходит под интенсивный, вертикальный стиль игры и способность доминировать в разных игровых ситуациях.

Финансовая проверка "Реала"

Сумма в 120 миллионов евро делает сделку одной из самых привлекательных в истории клуба. Однако "Реал" ценит больше спортивное влияние игрока, чем мгновенную финансовую выгоду.

Феде Вальверде поддерживает сильную связь с командой, как на поле, так и в раздевалке, что укрепляет идею продолжения сотрудничества.

Ключевой игрок настоящего и будущего

В 27 лет Вальверде сочетает в себе текущую конкурентоспособность и перспективу на будущее. Его постоянное развитие стало одним из столпов успеха "Реала".

Тренерский штаб считает его незаменимым для поддержания интенсивности в больших матчах. Его способность проявляться в решающих моментах закрепила за ним статус теневого лидера.

Стратегическое решение для "Реала"

Клуб осознаёт, что такие предложения поступают нечасто. Продажа игрока такого уровня потребовала бы изменения части спортивной структуры.

Позиция "Реала" ясна: только абсолютное желание самого Вальверде может открыть путь к переговорам. "Челси" ждёт ответа, но решение не будет мгновенным.

