Звезда АПЛ за 55 миллионов отказал Гвардиоле и выбрал новый клуб

Защитник лондонского "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марк Гехи определился с приоритетной командой на фоне интереса топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.

Выбор сделан не в пользу "Сити"

Как сообщает Footmercato, 25-летний футболист предпочитает продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии", а не в "Манчестер Сити", несмотря на активный интерес со стороны команды Хосепа Гвардиолы.

По информации источника, именно немецкий гранд на данный момент имеет преимущество в борьбе за англичанина. Сам футболист склоняется к переезду в Бундеслигу и рассматривает "Баварию" как приоритетный вариант.

Планы "Баварии" и интерес Гвардиолы

Мюнхенцы рассчитывают подписать Гехи в статусе свободного агента следующим летом, тогда как "Манчестер Сити" хотел бы ускорить трансфер уже сейчас. Причиной стала сложная кадровая ситуация в обороне: травмы хорвата Йошко Гвардиолы и португальца Рубена Диаша вынуждают "горожан" искать усиление в срочном порядке.

Однако даже фактор работы под руководством Гвардиолы не убедил защитника изменить своё решение.

Конкуренция из топ-клубов

Интерес к Марку Гехи проявляют и другие европейские гранды. В Англии за ситуацией следит "Ливерпуль", а за пределами АПЛ в числе претендентов называются мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Тем не менее, именно "Бавария" на данный момент выглядит фаворитом в этой трансферной гонке.

Статистика и контракт

В текущем сезоне Марк Гехи провёл 33 матча, забил три гола и отдал четыре результативные передачи, оставаясь ключевым игроком обороны "Кристал Пэлас" и сборной Англии. Его рыночная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2026 года, что делает следующее трансферное окно решающим для его будущего.



