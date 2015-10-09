"Манчестер Сити" разгромил "Эксетер Сити" в матче третьего раунда Кубка Англии - 2025/26, сообщают Vesti.kz.

Разгром в матче был предрешён уже в первом тайме. "Манчестер Сити" захватил инициативу с первых минут и начал методично наращивать давление. Уже к середине тайма "горожане" дважды поразили ворота соперника усилиями Макса Аллейна и Родри, а ближе к перерыву "Эксетер Сити" окончательно надломился, отметившись сразу двумя автоголами — мяч в свои ворота отправили Джек Хейз и Джек Фицвотер.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы не сбавили обороты. Рико Льюис отличился после передачи дебютанта Антуана Семеньо, который вскоре вписал своё имя в протокол уже в роли бомбардира. Далее голевая феерия продолжилась: точные удары нанесли Тейани Рейндерс и Нико О’Райли, а под занавес встречи к ним присоединился Райан Макайду. Хозяева сумели размочить счёт усилиями Джорджа Бирча, однако последнее слово всё равно осталось за "Сити" — Льюис оформил дубль в компенсированное время.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и отыграл матч целиком.

В итоге "Манчестер Сити" без проблем шагнул в следующий раунд Кубка Англии, тогда как "Эксетер Сити" завершил своё выступление в турнире.

