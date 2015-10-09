Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:22
 

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере дорогостоящего новичка

"Манчестер Сити" усилил атакующую линию, оформив переход ганского вингера Антуана Семеньо из "Борнмута", передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" усилил атакующую линию, оформив переход ганского вингера Антуана Семеньо из "Борнмута", передают Vesti.kz.

Английский клуб сообщил о трансфере 25-летнего ганского футболиста на своём официальном сайте. С Антуаном Семеньо подписан долгосрочный контракт сроком на пять с половиной лет.

Детали сделки

По информации британских и европейских СМИ, сумма перехода составила около 75 миллионов евро. Ради трансфера в стан "горожан" Семеньо отклонил предложения сразу от четырёх клубов английской премьер-лиги — "Челси", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

Решающим фактором в выборе футболиста стало желание работать под руководством главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, которого вингер считает ключевой фигурой в своём дальнейшем развитии.


Статистика Семеньо в сезоне

В текущем розыгрыше АПЛ Антуан Семеньо демонстрировал высокую результативность в составе "Борнмута". За 20 матчей чемпионата он забил 10 мячей и отдал три результативные передачи, став одним из лидеров команды по атакующим показателям.

Переход в "Манчестер Сити" стал самым крупным в карьере ганского вингера и подтверждает серьёзные амбиции клуба в борьбе за трофеи на внутренней и европейской аренах.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

