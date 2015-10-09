"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере дорогостоящего новичка ©

"Манчестер Сити" усилил атакующую линию, оформив переход ганского вингера Антуана Семеньо из "Борнмута", передают Vesti.kz.

Английский клуб сообщил о трансфере 25-летнего ганского футболиста на своём официальном сайте. С Антуаном Семеньо подписан долгосрочный контракт сроком на пять с половиной лет.

Детали сделки

По информации британских и европейских СМИ, сумма перехода составила около 75 миллионов евро. Ради трансфера в стан "горожан" Семеньо отклонил предложения сразу от четырёх клубов английской премьер-лиги — "Челси", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

Решающим фактором в выборе футболиста стало желание работать под руководством главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, которого вингер считает ключевой фигурой в своём дальнейшем развитии.

Статистика Семеньо в сезоне

В текущем розыгрыше АПЛ Антуан Семеньо демонстрировал высокую результативность в составе "Борнмута". За 20 матчей чемпионата он забил 10 мячей и отдал три результативные передачи, став одним из лидеров команды по атакующим показателям.

Переход в "Манчестер Сити" стал самым крупным в карьере ганского вингера и подтверждает серьёзные амбиции клуба в борьбе за трофеи на внутренней и европейской аренах.

