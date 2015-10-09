Абдукодир Хусанов встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Легенда UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на базе английского клуба "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.

Хабиб опубликовал фотографии с нападающим Эрлингом Холандом и защитником из Узбекистана Абдукодиром Хусановым.

Норвежец подарил бойцу свою футболку с автографом.

"Это были хорошие дни в Манчестере. Огромное спасибо "Манчестер Сити" за приглашение и отличное гостеприимство", - написал Хабиб.

Кроме того, Нурмагомедов встретился в Манчестере с представителями Дагестана. Он, в частности, навестил семью дагестанского футболиста "Манчестер Юнайтед" Амира Ибрагимова.

