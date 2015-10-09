Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 16:10
 

Сборная России получила предложение от команды из топ-200 ФИФА

  Комментарии

Поделиться
Сборная России получила предложение от команды из топ-200 ФИФА Сборная России по футболу. ©Михаил Шапаев, РФС

Сборная Сомали выразила заинтересованность в проведении товарищеского матча с национальной командой России. О возможном сотрудничестве рассказал менеджер сомалийской сборной по футболу Али Саид, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Сомали выразила заинтересованность в проведении товарищеского матча с национальной командой России. О возможном сотрудничестве рассказал менеджер сомалийской сборной по футболу Али Саид, передают Vesti.kz.

"Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах. Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству", — цитирует слова Али Саида Sport24.

На данный момент сборная Сомали занимает 200-е место в рейтинге ФИФА, находясь ниже Пакистана (199) и Тонги (197). Национальная команда России по итогам 2025 года располагается на 33-й позиции мирового рейтинга.

Напомним, с 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок. В этих условиях сборная России проводит исключительно товарищеские встречи, рассматривая различные варианты международных спаррингов.

ФИФА приняла решение по сборной России: оно может стать историческим

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!