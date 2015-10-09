Сборная России получила предложение от команды из топ-200 ФИФА

Сборная Сомали выразила заинтересованность в проведении товарищеского матча с национальной командой России. О возможном сотрудничестве рассказал менеджер сомалийской сборной по футболу Али Саид, передают Vesti.kz.

"Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах. Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству", — цитирует слова Али Саида Sport24.

На данный момент сборная Сомали занимает 200-е место в рейтинге ФИФА, находясь ниже Пакистана (199) и Тонги (197). Национальная команда России по итогам 2025 года располагается на 33-й позиции мирового рейтинга.

Напомним, с 28 февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок. В этих условиях сборная России проводит исключительно товарищеские встречи, рассматривая различные варианты международных спаррингов.

ФИФА приняла решение по сборной России: оно может стать историческим

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!