Легенда согласился бесплатно тренировать "Манчестер Юнайтед"

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер заинтересован в том, чтобы стать временно исполняющим обязанности главного тренера в "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По данным Indykaila News, 52-летний специалист даже готов бесплатно (без зарплаты) занимать этот пост до конца текущего сезона.

Сульшер уже тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 год. До этого он работал с норвежским "Мальме" и английским "Кадриффом". Последним местом работы специалиста был турецкий "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" не спешат с решением тренерского вопроса и продолжают оценивать кандидатов на вакантную должность. На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер.

5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года.

Будучи игроком Сульшер выиграл в составе "Манчестер Юнайтед" 12 трофеев, в том числе шесть раз чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!