Англия
Сегодня 15:30
 

Легенда согласился бесплатно тренировать "Манчестер Юнайтед"

  Комментарии

Легенда согласился бесплатно тренировать "Манчестер Юнайтед" ©ФК "Манчестер Юнайтед"

Норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер заинтересован в том, чтобы стать временно исполняющим обязанности главного тренера в "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По данным Indykaila News, 52-летний специалист даже готов бесплатно (без зарплаты) занимать этот пост до конца текущего сезона.

Сульшер уже тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2018 по 2021 год. До этого он работал с норвежским "Мальме" и английским "Кадриффом". Последним местом работы специалиста был турецкий "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" не спешат с решением тренерского вопроса и продолжают оценивать кандидатов на вакантную должность. На этой неделе обязанности главного тренера временно будет исполнять Даррен Флетчер.

5 января "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера клуба. Португалец работал с манкунианцами с 11 ноября 2024 года.


Будучи игроком Сульшер выиграл в составе "Манчестер Юнайтед" 12 трофеев, в том числе шесть раз чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Бернли   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 01:15   •   не начат
Бернли
Бернли
(Бернли)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Бернли
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 46 человек

