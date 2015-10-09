Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 21:40
 

В "Манчестер Сити" определились с будущим обладателя "Золотого мяча"

  Комментарии

В "Манчестер Сити" определились с будущим обладателя "Золотого мяча" ©

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес готов возобновить переговоры с клубом о продлении контракта, передают Vesti.kz

Как сообщает TeamTalk, обсуждение нового соглашения ранее было приостановлено из-за восстановления игрока после тяжёлой травмы колена, полученной осенью 2024 года. В "Сити" посчитали, что на тот момент приоритетом должна оставаться реабилитация и возвращение футболиста к оптимальной форме.

При этом в "Сити" подчёркивают, что пауза в переговорах никак не связана с интересом со стороны других топ-клубов. Несмотря на слухи о внимании к Родри со стороны мадридского "Реала" и "Барселоны", стороны сохраняют регулярный контакт и настроены на продолжение сотрудничества.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года. Сейчас основной акцент делается на его физическое состояние. Родри постепенно набирает форму после длительного восстановления и уже близок к полноценному возвращению на прежний уровень.

Ожидается, что конкретные шаги по продлению соглашения могут быть сделаны ближе к лету.

Почему Родри ключевой игрок?

Родри давно стал одной из важных фигур "Манчестер Сити" и за годы в клубе собрал внушительную коллекцию трофеев. В его активе - четыре чемпионства в АПЛ, победа в Кубке Англии, два Кубка лиги, Суперкубок Англии, а также триумфы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Помимо командных успехов, испанец вписал свое имя в историю европейского футбола, установив рекордную беспроигрышную серию из 74 матчей.

А в 2024 году Родри был удостоен "Золотого мяча", а ранее признавался лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2022/23 и клубного ЧМ-2023. 

"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

Ранее стало известно, что руководство "Манчестер Сити" рассматривает кандидатуру специалиста на случай ухода Хосепа Гвардиолы и уже начало присматриваться к возможной замене действующему главному тренеру.

