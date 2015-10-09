Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:20
 

"Уразбахтин мне не доверял". Откровенное интервью Зарии - о "Кайрате", Лиге чемпионов и Сатпаеве

Георги Зария. Фото: ФК "Кайрат"©

Георги Зария - один из легионеров, который был частью чемпионского состава "Кайрата", однако этой зимой он решил покинуть Алматы. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский игрок рассказал, почему захотел сменить обстановку, что его разочаровало в Лиге чемпионов и готов ли он продолжать карьеру в Казахстане.

Георги Зария - один из легионеров, который был частью чемпионского состава "Кайрата", однако этой зимой он решил покинуть Алматы. В интервью корреспонденту Vesti.kz грузинский игрок рассказал, почему захотел сменить обстановку, что его разочаровало в Лиге чемпионов и готов ли он продолжать карьеру в Казахстане.

- Георги, прошлый сезон - самый запоминающийся в твоей карьере?

- Один из лучших в карьере - это да, я очень рад. У нас был коллектив, правильный коннект, энергия и вместе мы сотворили большую историю.

- Почему же в итоге ты решил не продлевать контракт?

- Клуб хотел и я тоже хотел, я разговаривал с президентом, он хотел, чтобы я остался. Но как я смотрел на ситуацию. Когда я был готов играть 90 минут, я не играл. Со стороны тренера не было доверия, я это чувствовал и не хотел быть игроком запаса. Да, у меня была травма, но затем я уже был в форме, однако не играл. В общем, я не видел желание тренера оставить меня, хотя у меня нет никаких проблем с Рафаэлем Радиковичем, но такова ситуация.

- Некоторые игроки продлили контракты на месяц, чтобы доиграть в сезон ЛЧ, тебе такой вариант не предлагали?

- Мы блокировали этот вариант для себя, честно, я не готов был продлить на один месяц, ведь это риск, январь - это трансферное окно в Европе, если бы продлил, то был бы риск получить травму и затем остаться без команды.

- В прошлом сезоне было очень много ярких моментов, назови топ-3 для тебя?

- Первое – сборная Грузии, 55 тысяч зрителей, родители на стадионе, это были лучшие чувства. Второе, конечно, Лига чемпионов, игра против "Реал Мадрид". Ну и, естественно, второе подряд чемпионство КПЛ.

- С точки зрения результата, какой для тебя самый обидный матч в ЛЧ?

- Думаю, с "Пафосом", мы должны были выиграть, играли в большинстве, но так и не забили. Ещё игра с "Копенгагеном", мы хорошо играли во второй половине, мне удалось отдать голевую передачу, нам чуть не хватило времени, чтобы забить третий гол.

- Летом у тебя была травма, но как ты и отмечал, дальше ты не вернулся в основу и получал время лишь эпизодически. Как думаешь, в чём была проблема?

- Да, была сложная травма, два месяца по сути не играл. Когда восстановился было видно, что постепенно набираю форму. Однако, я мало играл, я не получал много времени на поле - это решение тренера. Я хотел максимально помочь команде, но поймите, сложно набрать форму, когда ты не играешь в матчах.

- Из "Кайрата" ты попал в сборную Грузии, там, в сборной, тебя что-то спрашивали про "Кайрат", про Казахстан?

- Да, конечно, они смотрели "Кайрат", они знают, какой здесь чемпионат, главный тренер меня спрашивал о некоторых деталях. Им было интересно узнать о казахстанском футболе.

- Правда ли, что ты вел переговоры с "Актобе" и "Тоболом"?

- Да, были переговоры, и даже сейчас еще есть разговор. С "Актобе" в большей степени. Интерес есть, но пока не могу рассказать, как будет в итоге.

- Но ты ведь знаешь, что для болельщиков "Кайрата" самый принципиальный соперник - это "Актобе". Не боишься их реакции?

- Я понимаю это, но я ещё не решил ничего, не знаю, что будет. Конечно, фанаты могут встретить по-разному, но это футбол, фанаты "Кайрата" навсегда в моем сердце и это останется со мной.

- Как ты думаешь, Дастан Сатпаев сразу заиграет в "Челси" или его отдадут в аренду?

- Ха-ха, вы просто не так хорошо знаете Дастана. Я каждый день с ним тренировался. Он - очень сильный футболист, он один из лучших, с кем я играл. Он - невероятный талант. У него есть время, ведь он очень молодой.

Если ему дадут шанс в "Челси" - вся Англия будет в шоке. Если бы я был тренером "Челси", я бы его оставил сразу, не отдавал никуда в аренду. На сто процентов уверен, Дастан может играть там.

- Как думаешь, кто еще из молодых игроков "Кайрата" может играть в Европе?

- В "Кайрате" очень много талантов. Рамазан Багдат, Азамат Туякбаев, тот же Исмаил Бекболат мне нравится.

- А как же Темирлан Анарбеков?

- Ну, он уже не молодой (смеется). Но, вообще да, он уже сейчас должен играть в Европе. Мое мнение, он заслужил трансфер в европейский клуб, он способен играть в одной из топ-5 лиг, я бы уехал на его месте.

- "Кайрат" в какой-то степени прыгнул выше головы в прошлом году. Как думаешь, сможет ли команда добиться сопоставимых успехов в будущем сезоне?

- Конечно. Я желаю успехов "Кайрату", у меня осталось очень много друзей в городе, я люблю Алматы, всех благодарю и помню. Но, возможно, мы еще и встретимся в Казахстане, кто знает, это футбольная жизнь.

Фото: Vesti.kz/ Болат Айтмолда©, ФК "Кайрат"©

