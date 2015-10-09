Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:55
 

Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с командой Балотелли

Тремя голами обернулся матч клуба КПЛ с командой Балотелли ©Depositphotos.com/canno73

Кызылординский "Кайсар" сыграл на предсезонных сборах в ОАЭ с местным клубом "Аль-Иттифак", сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой арабского клуба со счетом 2:1. Гол в составе казахстанцев забил Батырхан Тажибай на 79 минуте.

Эта игра, стала первой для кызылординцев под руководством нового главного тренера Андрея Ферапонтова. Сборы команды стартовали 7 января и продляться до 20 января.

Добавим, что в составе "Аль-Иттифака" выступает известный нападающий Марио Балотелли. В этом матче скандальный итальянский форвард остался на скамейке запасных. 


