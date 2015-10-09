Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 19:31
 

Клуб КПЛ назвал место и даты зарубежных сборов

  Комментарии

Поделиться
Клуб КПЛ назвал место и даты зарубежных сборов ©ФК "Окжетпес"

Кокшетауский "Окжетпес" начинает активную подготовку к новому сезону, отправляясь на продолжительные учебно-тренировочные сборы за пределы страны, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Кокшетауский "Окжетпес" начинает активную подготовку к новому сезону, отправляясь на продолжительные учебно-тренировочные сборы за пределы страны, сообщают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Окжетпес" проведёт предсезонные учебно-тренировочные сборы в Анталье (Турция). Команда будет работать в этих условиях с 14 января по 26 февраля, сосредоточившись на физической форме и тактической подготовке.

Информация о новых футболистах, которые пополнят состав клуба, будет опубликована в ближайшее время.


Напомним, в начале этого года "синегорцы" объявили о назначении Рината Алюетова на пост главного тренера.

В минувшем сезоне "Окжетпес" занял восьмое место в КПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
14 января 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Вараждин
Вараждин
(Вараждин)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Вараждин
Проголосовало 288 человек

Реклама

Живи спортом!