Клуб КПЛ назвал место и даты зарубежных сборов

Кокшетауский "Окжетпес" начинает активную подготовку к новому сезону, отправляясь на продолжительные учебно-тренировочные сборы за пределы страны, сообщают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Окжетпес" проведёт предсезонные учебно-тренировочные сборы в Анталье (Турция). Команда будет работать в этих условиях с 14 января по 26 февраля, сосредоточившись на физической форме и тактической подготовке.

Информация о новых футболистах, которые пополнят состав клуба, будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, в начале этого года "синегорцы" объявили о назначении Рината Алюетова на пост главного тренера.

В минувшем сезоне "Окжетпес" занял восьмое место в КПЛ.

