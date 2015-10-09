Флик поручил "Барселоне" оформить трансфер игрока сборной Бразилии

"Барселона" активизировала работу на трансферном рынке и вновь сосредоточилась на поиске центрального защитника в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Приоритетный вариант Флика

По информации Fichajes, главным кандидатом на усиление обороны стал бразильский центрбек "Ноттингем Форест" Мурильо дос Сантос. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик рассматривает 23-летнего футболиста как ключевую фигуру для обновления линии защиты и уже дал понять руководству клуба, что хотел бы видеть его в составе.

Идеальный профиль для "Барселоны"

В "Барселоне" ищут защитника, который сочетает молодость, физическую мощь и уверенную игру с мячом. Мурильо полностью вписывается в этот профиль: в АПЛ он зарекомендовал себя благодаря атлетизму, доминированию в единоборствах и качественному началу атак. Жоан Лапорта и спортивный директор Деку считают, что бразилец способен в перспективе составить прочный и долгосрочный тандем с испанцем Пау Кубарси.

Цена вопроса

Ориентировочная стоимость трансфера, по данным источника, оценивается в 50 миллионов евро. В клубе понимают, что сумма серьёзная, однако считают такую инвестицию оправданной ради стабильности обороны в будущем. Несмотря на контракт с "Ноттингем Форест" до лета 2029 года, в Каталонии рассчитывают, что сам игрок может оказать давление на свой клуб ради перехода в "Барселону".

Статистика сезона

В текущем сезоне Мурильо провёл 21 матч во всех турнирах за "Ноттингем Форест" и отметился одним забитым мячом, оставаясь одним из ключевых игроков обороны английской команды.

