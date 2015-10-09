Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:30
 

"Особенный игрок". Гвардиола вынес вердикт Хусанову после победы 10:1

Абдукодир Хусанов на тренировке "Манчестер Сити". ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил прогресс защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, отметив его потенциал и вклад в игру команды, передают Vesti.kz.

Испанский специалист подчеркнул, что считает молодого футболиста одним из самых удачных приобретений клуба и уверен в его дальнейшем росте:

— "Он — топ-подписание. Он играл на высоком уровне во Франции, и переход сюда никогда не бывает простым, но я считаю его особенным игроком. Он сильно помогает команде, особенно учитывая, как высоко мы играем. Он отлично справляется с пространством за спиной защиты и любит такие эпизоды. Шаг за шагом он будет прогрессировать и в работе с мячом — он ещё очень молод. Он прекрасно поддаётся обучению, всегда тренируется на максимуме и отдаётся на сто процентов. Он надёжен, очень быстр и продолжает прибавлять", — цитирует слова Гвардиолы пресс-служба "горожан".

"Я говорил ещё в прошлом году, что клуб принял правильное решение. Если бы он был на рынке, десять топ-клубов боролись бы за него, потому что у него есть редкие и особые качества защитника. Он уже неплохо говорит по-английски и быстро всё схватывает. Ему нужно лишь чуть больше уверенности — это вопрос времени. Чем больше он будет играть, тем сильнее станет", — добавил испанец.

В последнем матче подопечные Гвардиолы разгромили "Эксетер Сити" со счётом 10:1 в рамках третьего раунда Кубка Англии. Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» и провёл на поле все 90 минут.

Напомним, Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и продолжает адаптацию к требованиям команды Пепа Гвардиолы.

Абдукодир Хусанов встретился с Хабибом Нурмагомедовым

