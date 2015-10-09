"Актобе" объявил о контракте с ветераном КПЛ

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о подписании контракта с 36-летним казахстанским защитником Тимуром Досмагамбетовым, передают Vesti.kz.

В минувшем сезоне футболист провёл в составе кокшетауского "Окжетпеса", сыграв 26 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сдев столько же результативных передач. Его команда финишировала восьмой в чемпионате, набрав 35 очков.

В его карьере также значатся шымкентский "Ордабасы", "Тараз", карагандинский "Шахтёр", столичная "Астана" и костанайский "Тобол".

В сезоне КПЛ-2025 "Актобе" занял пятое место, не сумев выйти в еврокубки. Приход Досмагамбетова добавляет клубу опыт в обороне и может усилить команду в предстоящем сезоне.

