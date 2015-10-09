Есть шансы удивить "Брюгге": как Кубок Африки поможет "Кайрату" и что с вратарями?

Уже через неделю, 20 января, в Астане состоится матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и бельгийским "Брюгге". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как проходящий в Марокко Кубок африканских наций поможет команде Рафаэля Уразбахтина.

"Брюгге" в настоящее время занимает второе место в чемпионате Бельгии, на один балл отставая от "Юниона". А вот в Лиге чемпионов они лишь 31-е с четырьмя баллами, и для того, чтобы рассчитывать на плей-офф - им надо побеждать в последних двух турах "Кайрат" и "Марсель". Поэтому они приедут в Астану с боевым настроем.

Первый официальный матч за 42 дня для "Кайрата"

Пауза просто безумно гигантская на таком уровне. Последняя официальная игра алматинцев состоялась 9 декабря, тоже в Астане и тоже в Лиге чемпионов - против "Олимпиакоса" (0:1). После этого алматинцы ушли на короткие каникулы, а затем собрались на своей базе, чтобы отправиться на учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

9 января был сыгран товарищеский матч с азербайджанским "Нефтчи" (0:3), а завтра, 14 числа, состоится спарринг с хорватским "Вараждином". Но эти игры полноценную нагрузку официального матча, тем более лигочемпионского - не заменят.

Они больше для того, чтобы у игроков появился хоть какой-то игровой тонус и готовность бороться на поле. Однако все понимают, что будет очень тяжело, как с точки зрения уровня оппозиции, так и исходя из особенностей календаря с такой длинной паузой. К примеру, после 9 декабря, когда "Кайрат" провёл последний официальный матч, футболисты "Брюгге" сыграли уже четыре встречи.

Отсутствие вратарей и помощь Кубка Африки

Месяц назад мы уже рассказывали про серьёзные проблемы "Брюгге" с вратарской позицией. Дело в том, что один за другим травмы получили основной голкипер Нордин Якерс и его сменщик, экс-футболист "Ливерпуля" Симон Миньоле. И спустя месяц ситуация не поменялась: они всё ещё травмированы, а играет третий голкипер Дани ван ден Хёвел.

И самое главное, что на протяжении восьми матчей подряд, в которых не играл основной голкипер Якерс, "Брюгге" неизменно пропускает. Им всё никак не удаётся сыграть на ноль даже в тех матчах, где они забивают по пять голов.

А ещё показателен тот факт, что до травмы Нордина "Брюгге" потерпел всего пять поражений за 25 игр во всех турнирах. А после его повреждения команда проиграла четыре игры из восьми. Поэтому это серьёзно ударило по результатам клуба. Тем не менее ещё нет ясности относительно сроков их восстановления, ведь не исключено, что кто-то из основных вратарей вернётся как раз к "Кайрату", однако шансов маловато.

Но нужно отметить, что и Якерс, и Миньоле уже были замечены на тренировках "Брюгге" в испанской Марбелье. Поэтому они всё ближе к возвращению в строй.

Ещё одна серьёзная потеря, которая сказалась на результатах и ещё может стать положительным фактором для "Кайрата" - это отстутствие одного из самых дорогостоящих игроков команды, нигерийского опорника, который оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.

Дело в том, что он выступает за национальную сборную своей страны на Кубке африканских наций, который проходит в Марокко. Нигерийцы успешно играют на турнире и уже пробились в полуфинал, в рамках которого завтра, 14 января, сыграют с хозяевами первенства - Марокко.

Сам Оньедика не является основным игроком в сборной. Первые две встречи в группе он просидел в запасе, а в третьей, против Уганды (3:1), вышел в старте и отметился дублем, став лучшим игроком матча. В последних двух встречах плей-офф он выходил лишь на замену.

Тут же отметим, что на Кубка Африки предусмотрен матч за третье место. Как минимум Оньедику ждёт игра за бронзу 17 января, а в лучшем случае - финал 18 января. Так как матч с "Кайратом" уже 20 января, а акклиматизация после перелёта из Марокко в Казахстан - непростая задача, ещё и после нагрузки на Кубке Африки, - его участие практически на сто процентов исключено.

А это потеря для "Брюгге" и шанс для "Кайрата", пусть и не такой большой (всё-таки глупо верить, что за счёт одного футболиста не имеющий практики "Кайрат" будет разносить крепкий "Брюгге"). Но верить в лучшее нужно.

В заключительном восьмом туре общего этапа, 28 января, "Кайрат" встретится в гостях с лондонским "Арсеналом". К текущему моменту казахстанский клуб набрал один балл в шести проведённых встречах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!