Лига чемпионов
Сегодня 07:10
 

Это шанс? Соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов столкнулся с серьёзными проблемами

  Комментарии

Симон Миньоле в "Брюгге". Фото: ФК "Брюгге"©

"Кайрат" уже завершил 2025 год и начал шестинедельный перерыв без официальных матчей. Следующая игра состоится 20 января на "Астана Арене" с бельгийским "Брюгге" в Лиге чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о серьёзной кадровой проблеме этого клуба.

Это будет последний домашний матч "Кайрата" на общем этапе турнира. Алматинцы уже лишились шансов на плей-офф, имея всего один балл после шести туров. А вот "Брюгге", набрав четыре очка, всё ещё сохраняет шансы побороться за стыки.


"Брюгге" столкнулся с проблемами во вратарской линии

Основная головная боль для нового тренера Ивана Леко - травмы основного и второго вратарей. Да, сразу два голкипера недоступны для проведения игр. Символично, что "Кайрат" недавно сам сталкивался с аналогичной ситуацией, когда из-за травм Александр Заруцкого и Темирлана Анарбекова пришлось задействовать юного Шерхана Калмурзу.

До матча в Астане ещё почти полтора месяца, но уже сейчас вероятность того, что с "Кайратом" сыграет только третий вратарь "Брюгге" - крайне велика.


28-летний Нордин Якерс - бельгийский вратарь и первый номер "Брюгге" на сегодняшний день. В конце ноября он выбыл из строя из-за перелома двух рёбер. Разные источники сообщали, что он пропустит от шести недель до двух месяцев. Если сроки будут ближе к максимальным, то он не сыграет с "Кайратом".

Сменщиком Якерса является его соотечественник - 37-летний Симон Миньоле, который в прошлом являлся звездой "Ливерпуля" и провёл 35 матчей за сборную Бельгии. В этом сезоне он пропустил много игр из-за травм, но и без них он не считался основным вратарём клуба.

Травма Якерса открыла для ветерана возможность закрепиться в составе, и он должен был сыграть с "Арсеналом" во вчерашней игре Лиги чемпионов. Увы, но на разминке Миньоле получил травму, из-за которой тренерскому штабу пришлось срочно ставить в ворота 22-летнего нидерландца Дани ван ден Хёвела. В итоге он пропустил три гола, хотя и сотворил семь сейвов (0:3).


Пока неясно, на какой срок вылетел Миньоле, но повторимся, что травмы стали частой причиной, по которой он пропускает матчи "Брюгге". Поэтому и существует большая вероятность, что в Астане на поле выйдет ван ден Хёвел, который за всю карьеру провёл только два матча в высших дивизионах чемпионов и одну игру в еврокубках (вчерашняя встреча с "Арсеналом").

Ко второй половине января у него накопится больше опыта игры на высоком уровне, но это всё равно ещё не Миньоле и тем более не Якерс. Поэтому если первый и второй голкиперы "Брюгге" не успеют восстановиться к матчу седьмого тура общего этапа, то для "Кайрата" это будет плюсом.

Напомним, что в январских матчах "Кайрат" сыграет как раз с "Брюгге" дома и с "Арсеналом" на выезде. Эти противостояния пройдут 20 и 28 января соответственно.

