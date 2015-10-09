Казахский Вирц. Почему воспитанник "Кайрата" привлек клубы из Германии

Азамат Туякбаев - новое имя в казахстанском футболе и очередной яркий продукт академии "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему 18-летний талант привлек внимание европейских скаутов и какие качества в нем особенно ценят.

Туякбаев проявил себя на международном уровне

Даже если ты очень продуктивен внутри Казахстана, прежде всего, европейские скауты обращают внимание, как ты выглядишь при европейском уровне оппозиции. Именно так заметили Дастана Сатпаева, когда он отлично сыграл на турнире в Швейцарии против сверстников из ПСЖ и "Марселя".

Туякбаев сначала сверкнул в юношеской Лиге чемпионов, оформив дубль в ворота лиссабонского "Спортинга". Затем у него состоялся дебют во взрослой ЛЧ, он сыграл весь второй тайм против "Пафоса".

В составе сборной Казахстана U-19 у Азамата также есть несколько ярких хайлатов. Он оформил гол+пас в товарищеском матче с Шотландией, а недавно забил победный гол в ворота ирландцев в отборе Евро.

Современный инсайд с разнообразием качеств

Внешне Туякбаев не производит впечатление атлета, но с точки зрения объема и интенсивности он абсолютно соответствующий современным требованиям игрок.

Азамат воплощает в себе качества 8-го/10-го номера, который умело ищет пространство между линиями, умеет разрывать эти линии на дриблинге, не избегает силовых контактов и постоянно настроен на обострение и игру вперед. Стилистически он несколько напоминает звезду сборной Германии Флориана Вирца, но, конечно, это лишь как образец, а не как прямое сравнение.

Еще два качества, которые в частности могли заинтересовать тех же немецких скаутов - Азамат работоспособен и постоянно вовлечен в прессинг при игре без мяча, а также у него поставленный удар, что показали матчи с той же Ирландией и "Спортингом".

"Кайрат" открыт к предложениям

За Туякбаевым действительно следят скауты из Германии, они были на игре Казахстан - Ирландия и вероятно Азамат оставил приятное впечатление.

"Кайрат" после сверхуспешного кейса с Сатпаевым готов продавать своих воспитанников в европейские клубы. Алматинцы хотят закрепиться в статусе одного из сильнейших академий в СНГ. И надо сказать, результаты "Кайрат" U-19 в юношеской ЛЧ очень важны для руководства, в том числе в контексте возможных продаж.

При этом "Кайрат" будет избирателен по части предложений. Клуб интересуют прежде всего топ-лиги или же большие фирмы из Португалии, Нидерландов, Австрии, Бельгии и продавать абы куда алматинцы не спешат.