КПЛ
Сегодня 15:45
 

"Астана" объявила о возвращении игроков сборной Казахстана

"Астана" огласила список игроков на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в столице с 10 по 28 января, сообщают Vesti.kz

Примечательно, что в состав "Астаны" вернулись полузащитники сборной Казахстана - Арман Кенесов и Эльхан Астанов, которые в прошлом году играли в других казахстанских в рамках арендных соглашений. 

После завершения прошлого сезона команды покинули несколько иностранцев и казахстанцев, среди них: Марат Быстров, Александр Марочкин, Дмитрий Шомко, Нурали Жаксылык, Макс Эбонг, Джеффри Чинеду, Усман Камара и Дритон Цамай. 

Состав "Астаны":

Вратари: Мухаммеджан Сейсен, Данила Карпиков, Йосип Чондрич, Имран Тулакбаев;

Защитники: Санжар Ануаров, Бранимир Калайца, Карло Бартолец, Ян Вороговский, Алекса Аманович, Тимур Токенов;

Полузащитники: Абзал Бейсебеков, Марин Томасов, Иван Башич, Назми Грипши, Эльхан Астав, Станислав Басманов, Арман Кенесов, Руслан Валихан, Максат Абраев, Ахметали Калтанов;

Нападавшие: Рамазан Каримов, Ннамди Аханону, Арсен Ахметов.


После УТС в Казахстана вице-чемпионы страны отправятся на зарубежные сборы. 

 



