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"Футбол "Астаны" будет нацелен на атаку". Черданцев - о тренерских качествах Тихонова и его перспективах в Казахстане

Он считает, что тренеру интересно проявить себя в еврокубках.

"Футбол "Астаны" будет нацелен на атаку". Черданцев - о тренерских качествах Тихонова и его перспективах в Казахстане
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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На прошлой неделе Андрей Тихонов возглавил "Астану" и его кандидатура по-прежнему вызывает неоднозначную реакцию. За более подробной информацией о российском специалисте корреспондент Vesti.kz обратился к известному комментатору Георгию Черданцеву, который рассказал, почему легенда "Спартака" не востребован в РПЛ, каков его тренерский стиль и чем его могла заинтересовать работа в казахстанском клубе.  

- Георгий, расскажите, что из себя представляет футбол тренера Тихонова?

- Тихонов - воспитанник спартаковской школы, ученик Олега Романцева, поэтому никакого другого футбола, который он играл сам у Андрея Валерьевича в голове быть не должно. Поэтому футбол "Астаны" будет нацелен на атаку, что в принципе правильно, ведь это клуб - один из лидеров казахстанского футбола и играть в какой-то другой футбол, кроме доминирующего было бы странно. 

- Тихонов уехал в Казахстан - это говорит о том, что он не востребован в России на уровне РПЛ?

- У меня сложное отношение к тому, что происходит в России. Я уже не в шутку, а всерьез говорю о том, что в России надо вводить лимит на иностранных тренеров. Должно быть как в Англии, если это иностранный тренер, то человек с определенными достижениями, как у нас был Дик Адвокат или Фабио Капелло, тут вопросов нет. Но когда приходит ноунейм, но он работал в Бундеслиге, мы по-моему сами себя не уважаем, если априори считаем, что тренер средней немецкой команды сможет в долгосрочной перспективе быть успешным с российским клубом. Меня это расстраивает, я догадываюсь, почему это происходит, но я с этим доверием не согласен. Считаю, что позиции отечественных тренеров должны быть защищены на законодательном уровне. 

- Если конкретизировать, Тихонов - тренер уровня российской премьер-лиги?

- Сложно говорить, что значит уровень, не уровень? В той же Англии есть текучка кадров, португальцы, испанцы, про любого можно спросить, уровень он или нет. Это абстрактный вопрос, тренеры в одиночку не могут ничего добиться, зависит, какие у него футболисты, какие условия в клубе. 

Опыт у Андрея колоссальный, он играл за сборную, в Лиге чемпионов, он работал с Олегом Романцевым - одним из самых успешных тренеров в отечественном футболе, поэтому бэкграунд у Тихонова прекрасный. Но если человеку не дать работать с хорошими игроками, как можно судить о его тренерском потенциале? Думаю, что авторитет у Тихонова значительный и он смог бы справиться с высокооплачиваемыми футболистами. 

И еще такой момент, на зимнем турнире в Катаре мы играли с Андреем Валерьевичем за одну команду нашего телеканала. Сколько я видел Тихонова, как футболиста и много раз общался с ним за его пределами, но я был поражен его азартом, с которым он играл в футбол, ему было все равно, что он играет с полукалеками-комментаторами, он всегда хочет выиграть, этот азарт меня поражает. Его юношеский задор не угас и это очень важное качество в спорте. 

- У Астаны" есть хорошие условия и качественные футболисты по меркам Казахстана, но команда в кризисе...

- Да, я знаю про кризис, но думаю, что чемпионат Казахстана не такой конкурентный и вряд ли он заставит узнать нас о Тихонове что-то новое. Думаю, для него в первую очередь важно вернуть "Астану" на те позиции, на которых она была до кризиса. И поэтому Тихонову важно и интересно сначала вернуться в еврокубки и выйти там на какую-то новую ступень - это задача вполне амбициозная для него. 

- Ваш прогноз - он справится с этой работой?

- Я не могу, прогнозы дело такое, тем более не зная всех обстоятельств. Но я отношусь с большим уважением к Андрею Валерьевичу, был рад с ним поработать на "Матч ТВ", но хочу пожелать ему не возвращаться к нам и оставаться на тренерской работе, потому что это его дело. 

О назначении Тихонова "Астана" официально объявила 16 октября.

После 13 туров столичная команда занимает второе место в турнирной таблице КПЛ, уступая 11 очков лидирующему "Кайрату", который сыграл на матч больше.

 

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Метки:
Тихонов Андрей Астана ФК Футбол КПЛ-2020

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