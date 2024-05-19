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"Это дает плоды". Тренер "Зенита" высказался о работе Адиева в "Ахмате"

"Это дает плоды". Тренер "Зенита" высказался о работе Адиева в "Ахмате"
©ФК "Ахмат"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился своим мнением о прогрессе грозненского "Ахмата" в последних матчах. Сегодня, 19 мая, они встретятся в Грозном в рамках предпоследнего тура РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

В преддверии встречи у Семака поинтересовались текущей формой соперников. Титулованный специалист отметил уже решенную задачу грозненцев и приход на пост главного тренера Магомеда Адиева, также являющегося наставником сборной Казахстана.

"Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнес или немного изменил новый главный тренер (Магомед Адиев). Это дает свои плоды - команда добилась впечатляющих результатов", - цитирует его слова пресс-служба "Зенита".

Напомним, что матч между "Ахматом" и "Зенитом" начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Подробнее об этом можете прочитать здесь:

Адиев VS Алип. Прямая трансляция громкого матча РПЛ

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Зенит Ахмат ФК Адиев Магомед Сборная РК по футболу Россия Чечня Казахстан

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