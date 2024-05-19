Адиев VS Алип. Прямая трансляция громкого матча РПЛ

Сегодня, 19 мая, пройдут оставшиеся матчи 29-го тура российской премьер-лиги (РПЛ). В одной из встреч грозненский "Ахмат" на своем поле примет санкт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Эта игра особо интересна для казахстанских зрителей, так как главный тренер национальной сборной Магомед Адиев, совмещающий посты в "Ахмате", встретится с защитником Нуралы Алипом из "Зенита".

Стартовый свисток матча в Грозном прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах Q League, "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Стоит отметить, что если "Ахмат" сегодня отберет очки у "Зенита", то питерцы окончательно потеряют математические шансы на чемпионство. Команда Алипа выигрывала РПЛ пять лет подряд.

Сейчас "Ахмат" занимает десятую строчку в таблице (35 очков). Однако при Адиеве команда выиграла пять последних матчей. Что касается "Зенита", то питерцы замыкают топ-3 (51), но у них всего одна победа в шести последних встречах во всех турнирах. Лидирует же в чемпионате московское "Динамо" (56).