"Кайрат" и "Елимай" сыграли драматичный матч в чемпионате Казахстана

В матче 9-го тура чемпионата Казахстана встречались команды верхнего эшелона - "Елимай" на своем поле принял "Кайрат", передают Vesti.kz.

При заполненных трибунах на стадионе в Семее "Елимай" был намерен добыть победу и единолично возглавить турнирную таблицу КПЛ.

"Кайрат" при исполняющем обязанности главного тренера Рафаэле Уразбахтине также был настроен позитивно, поскольку при новом наставнике выиграл два предыдущих матча в чемпионате.

Счет в матче был открыт во втором тайме - на 55-й минуте бразилец Жоао Пауло хладнокровно реализовал выход один на один и вывел "Кайрат" вперед. Этот гол позволил форварду прервать безголевую серию - ранее он не забивал пять матчей кряду. Для Жоао Пауло это третий гол в нынешнем сезоне.

Однако, "Елимай" спас ничью на последних минутах, потрясающий дальний удар Юрия Перцуха на 95-й минуте установил окончательный счет - 1:1.

Таким образом, алматинский клуб после матча в Семее имеет в своем активе 15 очков, аналогичное количество баллов у "Елимая" и "Актобе".