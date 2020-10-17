Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"

Отмечается, что его кандидатура возникла спонтанно.

Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"
Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Обозреватель "Матч ТВ" Константин Столбовский рассказал о назначении российского специалиста Андрея Тихонова в "Астану", а также сообщил о переговорах с другими кандидатами и об их финансовых запросах.

Отмечается, что кандидатура Тихонова возникла довольно спонтанно, буквально экспромтом. До него в лонг-листе фигурировали такие специалисты, как Дмитрий Парфенов, Юрий Вернидуб, Игорь Криушенко, Олег Кононов и Рашид Рахимов.

Ценник каждого - около 50 тысяч евро в месяц: слишком жирно для "Астаны" нынешних времен. Тихонову, по сведениям "Матч ТВ", предложили несколько меньше (параметры контракта не разглашаются), но он сильно торговаться не стал.

Напомним, о назначении российского специалиста "Астана" официально объявила 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.


 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Тихонов Андрей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:25
Футбол

Стала известна зарплата нового тренера "Астаны"
Сегодня
18:00
Футбол

Футболист "Тобола" извинился за свой поступок после бана на пять матчей
Сегодня
17:03
Футбол

"Тараз" упустил победу со счета 2:0 в матче КПЛ с отмененным голом и дублем игрока сборной Грузии
Сегодня
14:55
Футбол

"Окжетпес" обыграл "Кызыл-Жар СК" и поднялся со дна турнирной таблицы КПЛ
Сегодня
09:00
Футбол

"Дрим тим" и "Конкурс прогнозов" возвращаются вместе с КПЛ! В них снова можно выиграть 40 000 тенге
Сегодня
08:35
Футбол

Прямая трансляция двух матчей 13-го тура КПЛ
Сегодня
07:33
Новости сайта

Назначение тренера "Астаны", победа "Барыса" и строительство арены в Туркестане. Главное к утру
Вчера
23:44
Футбол

"Необходимо ввязываться в чемпионскую драку". Ловчев оценил шансы на успех Тихонова в "Астане"
Вчера
22:54
Футбол

"Два года не видел мяча, а потом стал легендой". Рабинер высказался о назначении Тихонова в "Астану"
Вчера
21:03
Футбол

"Астана" провела первую тренировку под руководством нового тренера
Вчера
20:45
Футбол

Стало известно о переговорах "Астаны" с Бердыевым до назначения Тихонова
Вчера
18:53
Футбол

Владелец "Спартака" обратился к новому тренеру "Астаны"
Вчера
18:29
Футбол

Новый тренер "Астаны" взял в штаб ассистента из РПЛ
Вчера
18:14
Футбол

"Больше 30 миллионов долларов". Во сколько реально обошлось строительство стадиона в Туркестане и кто на нем будет играть
Вчера
16:40
Футбол

Новый тренер "Астаны" дал первое интервью после назначения
Вчера
14:37
Футбол

"Кайрат" увеличит отрыв, "Тобол" подвинет "Астану"? Самое главное о предстоящем туре КПЛ
Вчера
14:18
Футбол

"Астана" представила нового главного тренера
15 октября
19:11
Футбол

"Команда при нем прибавит". Абдулин - о новом тренере "Астаны" и чемпионской гонке с "Кайратом"
15 октября
18:34
Футбол

Выводил клуб в РПЛ, помогал Карпину и всюду тащил сына. Что нужно знать о новом тренере "Астаны"
15 октября
16:46
Футбол

В "Астане" сделали заявление по новому главному тренеру
15 октября
14:21
Футбол

Новый тренер "Астаны" прокомментировал свое назначение
15 октября
13:54
Футбол

Назван новый главный тренер "Астаны"
14 октября
20:25
Футбол

Алип и другие. Почему "Кайрат" упустил целое поколение игроков из своей академии
14 октября
15:15
Футбол

Отсутствие контригры и разочарование. Как казахстанская "молодежка" без шансов проиграла Испании в отборе на Евро-2021
14 октября
14:30
Футбол

Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом футболистов "Кайрата"
14 октября
12:21
Футбол

Футболист "Жетысу" ударил игрока "Тобола", а тот ответил. Оба получили бан на 5 матчей. Кто виноват?
14 октября
10:47
Футбол

"Бейсебеков расстреливает Покатилова - это смешно". Алиев - об игре сборной Казахстана, Зайнутдинове и Билеке
14 октября
10:24
Футбол

Нападающий "Астаны" получил травму в матче Лиги наций
13 октября
18:28
Футбол

КФФ дисквалифицировала футболистов "Тобола" и "Жетысу" на пять матчей
13 октября
17:21
Футбол

Дефекты и недочеты? Почему "Кайсар" проводил матч Лиги Европы не на домашнем стадионе в Кызылорде
3 октября
11:58
Футбол

Большой выпуск ANGIME с Антонио Рукавина
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика