Семак дал оценку работе Адиева в клубе РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с "Ахматом" и выделил подъем грозненской команды при наставнике сборной Казахстана Магомеде Адиеве, передают Vesti.kz.
"Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнёс или немного изменил новый главный тренер (Магомед Адиев). Это дает свои плоды, команда добилась впечатляющих результатов", – приводит слова Семака Championat.com.
Напомним, матч 29-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Зенит" пройдет сегодня, 19 мая и начнется в 21:00. Эта игра особо интересна для казахстанских зрителей, так как главный тренер национальной сборной Магомед Адиев, совмещающий посты в "Ахмате", встретится с защитником Нуралы Алипом из "Зенита".
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